Почти 200 тысяч человек скончались от коронавируса в мире

Число жертв коронавирусной инфекции в мире почти достигло отметки в 200 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные портала worldometrics.

Так, общее число летальных исходов в мире составило 195 796 скончавшихся.

Кроме того, положительный результат на тест на коронавирус за время пандемии получили более 2,8 млн человек.

От заболевания излечились 776 564 гражданина. При этом на данный момент заболевшими числятся более 1,8 млн человек, состояние 58 361 человек из которых оценивается как тяжелое.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.