Подписанный Трампом указ о частичном запрете иммиграции не будет временным

Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий будет носить постоянный характер.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил один из ключевых советников главы государства Стивен Миллер во время закрытых консультаций со сторонниками Трампа, сообщила газета The Washington Post, получившая запись беседы.

По данным издания, в четверг Миллер сообщил, что Белый дом рассматривает последующие меры, которые ограничат программы временного трудоустройства мигрантов. "Самое главное - [эти меры] перекроют кран новой иностранной рабочей силы", - сказал советник. По его словам, нынешний указ является частью долгосрочной стратегии и не рассматривается как временная мера.

Администрация США принимает меры по сокращению уровня иммиграции. Миллер ранее заявлял, что использование труда мигрантов приводит к снижению зарплат американского рабочего класса - "синих воротничков". Кроме того, в Госдепартаменте ранее сообщили, что с момента вступления Трампа в должность президента количество выданных иммиграционных виз сократилось на 17%.