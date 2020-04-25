Число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 81 тыс.

Число инфицированных новым коронавирусом в мире увеличилось за последние сутки более чем 81 тыс., что на 8 тыс. больше, чем за предыдущий день.

Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее, сообщила в пятницу в информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

24 апреля в мире были зарегистрированы 2 626 321 инфицированный и 181 938 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 81 529, число летальных исходов - на 6 260. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 284 216 и 116 523 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 32 758, а умерших - на 3 187.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 995 510 человек, 50 583 умерли. По числу инфицированных за сутки (38 108) этот регион превосходит Европу, а по числу умерших (2 787) уступает ей.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 24 апреля там выявлены 149 295 инфицированных и 6 608 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 830 053. Далее следуют Испания (213 024), Италия (189 973), Германия (150 383), Великобритания (138 082), Франция (119 583), Турция (101 790), Иран (87 026), Китай (84 311) и Россия (68 622).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.