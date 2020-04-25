Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса

Состояние самого богатого человека в Сингапуре Ли Ситинга (Li Xiting) увеличилось на миллиард долларов за месяц благодаря росту на фоне пандемии коронавируса спроса на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), производимые его компанией, пишет Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Азиатский миллиардер смог нажиться на вирусе, каждый день его капитал увеличивается примерно на 37,7 миллиона долларов в день и уже достиг 13,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg. Бизнесмен является соучредителем компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, которая производит медицинские приборы, в том числе ИВЛ. Стоимость акций фирмы взлетела почти на 50 процентов в связи с пандемией.

Спрос на ИВЛ резко возрос из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в мире. Аппараты помогают дышать пациентам с COVID-19, чьи легкие поражены респираторным заболеванием. Представитель Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics заявил, что компания получила заказы из более чем 100 стран, например, десять тысяч аппаратов заказала Италия.

Богатейший человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. Состояние двух других бизнесменов из топ-3 сократилось: основатель Microsoft Билл Гейтс обеднел на 8,4 миллиарда долларов, а глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - на 28 миллиардов.