Почти 300 сотрудников ООН заражены коронавирусом

В ООН увеличилось число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 сотрудников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что по всему миру коронавирусом заражены 284 сотрудника организации.

Он уточнил, что 43 инфицированных работника входят в состав секретариата ООН, в том числе политические, миротворческие и полевые миссии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.