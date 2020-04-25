В Бразилии на памятники одели медицинские маски и перчатки

На минувшей неделе в Бразилии провели акцию в поддержку врачей в борьбе с коронавирусом, во время которой на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро спроецировали медицинский халат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, после этого в стране был запущен глобальный флешмоб: на памятники стали одевать медицинские маски и перчатки. Уже не столько в знак солидарности с врачами, сколько для того, чтобы показать: эпидемия может коснуться любого и бороться с эпидемией должно все общество.