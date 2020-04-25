В России бушуют почти 90 природных пожаров

Почти 90 природных пожаров бушуют в разных регионах России. Огонь перекидывается на дома - сгорели более 100 зданий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, самая сложная ситуация в Сибири. Похожая ситуация и в Алтайском крае. От огня там пострадали 60 гектаров леса. А в Сибири, где сейчас аномальная жара, до плюс 30, еще долго не будет осадков. Поэтому новые очаги возгорания могут появляться каждый день.