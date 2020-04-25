https://news.day.az/world/1227980.html В США за сутки умерли более 3,3 тысячи зараженных коронавирусом
В США за сутки умерли более 3,3 тысячи зараженных коронавирусом
Более 3,3 тысячи зараженных коронавирусом скончались в США за последние сутки. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его данным, число летальных исходов за сутки составило 3 332, днем ранее скончались 2 139 человек. Всего в США скончались 51 017 человек, зараженных коронавирусом.
Общее число случаев заражения в стране достигло 890 524, за последние сутки выявлены 28 819 новых случаев.
Университет суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.
США лидируют среди всех стран мира как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.
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