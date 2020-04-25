https://news.day.az/world/1227992.html «Формула-1» получила более £1 млрд помощи
«Формула-1» получила более £1 млрд помощи
"Формула-1" получила денежную помощь в размере £1,15 млрд., передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Данная сумма должна спасти организацию от разорения из-за пандемии коронавируса.
Деньги поступают от американского конгломерата Liberty Media. Теперь руководство "F1" сможет помочь командам и гонщикам, которые испытывают большие трудности в связи приостановкой сезона.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,8 млн человек.
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