В Перу уволился глава МВД, сообщивший о сотнях полицейских с COVID-19

Президент Перу Мартин Вискарра отправил в отставку министра внутренних дел Карлоса Морана в разгар борьбы с пандемией коронавируса, сообщает местная газета Comercio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Днем ранее Моран заявил, что COVID-19 заражены около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов в Перу.

Однако премьер-министр страны Висенте Себальос опроверг сообщения СМИ, согласно которым отставка главы МВД связана с расследованием коррупционной схемы вокруг поставок защитных санитарных средств для полицейских.

"Министр Моран подал в отставку по личным причинам. Он возглавлял министерство с октября 2018 года, и мы уважаем его решение", - заявил премьер.