https://news.day.az/world/1228040.html В Армении стремительно растет число инфицированных коронавирусом
В Армении стремительно растет число инфицированных коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Армении выросло 1677, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 24 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении составляло 1596. Таким образом, за последние сутки число заразившихся возросло на 81 человека.
Число смертей от опасной инфекции составляет 28 (+1 за последний день). Всего излечились 803 человека. Всего проведено 17342 тестов.
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