В Армении стремительно растет число инфицированных коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Армении выросло 1677, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 24 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении составляло 1596. Таким образом, за последние сутки число заразившихся возросло на 81 человека.

Число смертей от опасной инфекции составляет 28 (+1 за последний день). Всего излечились 803 человека. Всего проведено 17342 тестов.