https://news.day.az/world/1228045.html Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 456
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 456
В Грузии число зараженных коронавирусом (COVid-19) достигло 456 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Отмечено, что в настоящее время на карантине по стране находятся 4949 человек, на стационарном лечении - 555 человек. Вылечились132 человека, 5 человек скончались.
Отметим, первый случаи заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
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