Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 456

В Грузии число зараженных коронавирусом (COVid-19) достигло 456 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Отмечено, что в настоящее время на карантине по стране находятся 4949 человек, на стационарном лечении - 555 человек. Вылечились132 человека, 5 человек скончались.

Отметим, первый случаи заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.