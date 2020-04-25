https://news.day.az/world/1228076.html Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 млн
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 млн
Количество зафиксированных в мире случаев инфицирования коронавирусом зафиксированных превысило 2,8 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе данных международных организаций, федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, к настоящему моменту в мире зарегистрирован 2 811 891 случай инфицирования коронавирусом, 197 162 пациента умерли.
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