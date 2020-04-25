Меркель оценила вакцину от коронавируса в 8 миллиардов евро

Для создания вакцины против коронавируса всем "нужно объединить усилия" и собрать почти 8 млрд евро. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

"Я обращаюсь ко всем, кто может, - политикам и представителям экономики - с призывом поддержать нас в том, чтобы закрыть этот недостаток в 8 миллиардов евро", - подчеркнула Меркель, добавив, что Германия внесет "существенный вклад".

Канцлер подчеркнула, что победить вирус получится, но только если объединить силы и создать дееспособный альянс.