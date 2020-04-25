Эпидемия на «лучшем» авианосце ВМС США оказалась аномальной

Эпидемия коронавирусной инфекции на американском авианосце Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") вследствие своей аномальной статистики озадачила эпидемиологов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание замечает, что половина из тех, у кого анализы на COVID-19 оказались положительными, - это мужчины и женщины до 30 лет, которые не обнаруживают явных симптомов заболевания.

"Это гораздо большее число бессимптомных носителей, чем исследователи видят в общей популяции США, где примерно 25 процентов из тех, кто дал положительный результат, являются бессимптомными", - пишут журналисты.

Издание заключает, что данное обстоятельство предоставляет "почти идеальную среду для изучения коронавируса среди людей в возрасте до 30 лет", однако сожалеет, что команда корабля не дала согласие на проведение соответствующих исследований.

Popular Mechanics напоминает, что из около 5000 членов экипажа положительные анализы на COVID-19 продемонстрировали 777 человек, из которых один умер. Вспышка коронавирусной инфекции на авианосце, согласно изданию, началась 22 марта, когда был зафиксирован первый больной.