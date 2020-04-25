Общее число зараженных вирусом COVID-19 в Иране составляет 89328 человек.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Министерства здравоохранения Ирана. По его словам, за последние сутки выявлено 1134 новых факта заражения, умерли 76 человек. Число умерших от коронавируса в Иране достигло 5650 человек.

Вылечились 68193 человека, в настоящее время состояние 3096 больных оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.