Число заразившихся коронавирусом в России превысило 74,5 тысячи

Общее число заболевших коронавирусом в России превысило 74,5 тысяч человек. Об этом сообщил в субботу, 25 апреля, оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его информации, всего за весь период эпидемии в стране заболели 74 588 человек. Их них умер 681 пациент, 6250 излечились. За последние сутки было выявлено 5966 заразившихся в 83 регионах, из них 2612 - в Москве.

По данным на 24 апреля, в России было выявлено более 68,5 тысяч инфицированных. Во всем мире на 25 апреля число зараженных коронавирусом превысило 2,79 миллиона человек.