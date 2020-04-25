Беларусь побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Беларуси побит рекорд по приросту заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 - за сутки подтвердили заражение у 817 человек. Как сообщил белорусский Минздрав в своем Telegram-канале, в общей сложности в стране насчитывается 9590 инфицированных, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным ведомства, за весь период эпидемии в Беларуси скончались 67 человек с подтвержденным диагнозом и сопутствующими хроническими заболеваниями. Таким образом, за сутки умерли четыре зараженных. На 25 апреля выздоровели и выписаны 1573 пациента.

В Минздраве также отметили, что в стране провели уже более 139 тысяч тестов на SARS-CoV-2.