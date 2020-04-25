Онищенко вслед за Трампом назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил теорию президента США о смерти коронавируса от солнечного света. Об этом он рассказал в эфире НСН, передает Day.Az со ссылкой на korrnews.ru.

Он назвал высказывание американского лидера правильным, указав на отсутствие эпидемии гриппа летом. По его словам, на смерть вируса влияет тепло, однако главным убийцей инфекций он счел ультрафиолет. "Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус", - пояснил Онищенко.

Экс-главный санитарный врач выразил надежду, что на майские праздники в стране установится солнечная погода, так как она поможет уничтожить вирус.