Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК, передает Day.Az.



"У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом", - сообщил Калашников.



По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя. "Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы", - рассказал Калашников.



