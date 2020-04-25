https://news.day.az/world/1228145.html Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК, передает Day.Az.
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК, передает Day.Az.
"У меня двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом", - сообщил Калашников.
По словам депутата, две недели назад инфекцию обнаружили у его водителя. "Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы", - рассказал Калашников.
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