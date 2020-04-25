Роухани заявил, что Иран не стремится к конфликту в регионе

Президент Ирана Хасан Роухани заявил в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, что Иран никогда не будет инициатором конфликта в ближневосточном регионе, но при этом пристально наблюдает за активностью США. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте иранского лидера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исламская Республика Иран внимательно следит за действиями американцев, но никогда не станет инициировать распри и напряженность в регионе", - заявил Роухани, комментируя недавний виток напряженности между властями двух стран.

В ходе телефонного разговора оба лидера охарактеризовали отношения между Ираном и Катаром как позитивно развивающиеся, подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей.