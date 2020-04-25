Boeing заявила о разрыве сделки с Embraer

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing аннулировала соглашение о создании совместного предприятия с бразильским авиастроителем Embraer. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Boeing, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Boeing сегодня объявил о расторжении договора MTA с Embraer, который предусматривал создание нового стратегического партнерства между двумя компаниями. Стороны планировали учредить одно совместное предприятие при участии авиабизнеса Embraer, а также второе СП с целью развития новых рынков сбыта для среднемагистрального самолета KC-390. Срок действия MTA истек 24 апреля 2020 года и мог быть продлен любой стороной в случае выполнения ряда конкретных условий. Boeing воспользовалась своим правом аннулировать договор после того, как Embraer не смог соблюсти необходимые условия", - говорится в сообщении.

Boeing информировала, что соглашение по KC-390, подписанное в 2012 году и продленное в 2016 году, остается в силе.

Административный совет по экономической защите (CADE) Бразилии 27 января одобрил соглашение между авиапроизводителями, которое подразумевает создание двух СП. В первом СП, которое должно было быть построено на мощностях Embraer и заняться производством среднемагистральных пассажирских самолетов, Boeing получал долю в 80%, Embraer - 20%. Второе СП должно было выпускать военно-транспортный самолет KC-390, в нем бразильской компании оговаривается 51%, американской - 49%. Ранее стоимость этого СП оценивалась в $5,26 млрд.