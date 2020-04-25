https://news.day.az/world/1228216.html В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 106 человек
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 106 человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 106 человек, общее число жертв заболевания достигло 2706.
Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 107 773, за прошедшие 24 часа 2 861 тест на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 25 582 человек.
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