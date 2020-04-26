Турция эвакуировала более 60 тысяч своих граждан из-за коронавируса

Турция эвакуировала более 60 тысяч своих граждан из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом на своей странице в Твиттер написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"До сегодняшнего дня эвакуированы более 60 тысяч наших граждан. Мы смоли обеспечить возвращение около 20 тысяч человек, проживающих в Турции, в свои страны.Мы предоставили медицинское оборудование 57 странам", - отметил министр.

Напомним, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа умерли 106 человек. За прошедшие 24 часа 2 861 тест на наличие вируса дали положительный результат.