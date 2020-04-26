В Испании армия борется с коронавирусом

В Испании за последние сутки выздоровели свыше 3353 заразившихся коронавирусом, умерли 378 заболевших - на 11 больше, чем днем ранее. По общему количеству жертв, а их около 23 тысяч, страна на третьем месте в мире после США и Италии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В борьбе с эпидемией самое активное участие принимает национальная армия. Военнослужащие проводят дезинфекцию медучреждений и общественных мест, доставляют заразившихся в больницы, скончавшихся - в морги. Корабль ВМС отправился к берегам Северной Африки - в испанском автономном городе Мелилья судно превратится в плавучий полевой госпиталь. Авиация занимается транспортировкой защитных средств.

Режим повышенной готовности, введенный в стране 14 марта, продлен до 9 мая.