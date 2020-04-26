В США разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

Легкомоторный самолет потерпел крушение в долине Гошут американского штата Невада. В результате погибли три человека, сообщает местное издание Elko Daily, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



Как рассказал коронер и шериф округа Элко Ник Чегледи, инцидент произошел в ночь на субботу, 25 апреля. Речь идет о самолете производства американской компании Beechcraft. Спасатели обнаружили обломки разбившегося самолета в 40 км от границы со штатом Юта.



Представитель полиции отметил, что в самолете трое человек: 28-летний мужчина, а также женщина в возрасте 49 лет и 8-летний мальчик.



Издание отмечает, что офис шерифа совместно с Федеральным управлением авиации США и Национальным советом по безопасности на транспорте организовал проверку по факту авиакрушения.



