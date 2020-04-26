В Грузии от коронавируса выздоровели 139 человек

В Грузии от коронавируса выздоровели уже 139 человек. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.

В режиме карантина находятся 5206 человек, а в стационаре под наблюдением - 571.

В Грузии зафиксировано 456 случаев инфицирования коронавирусом. 139 из заразившихся уже выздоровели, 5 умерли. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.