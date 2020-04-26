В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 173 тыс. человек

Около 173 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 173 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 156 тысяч исследований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.