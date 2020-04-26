В Китае растет спрос на искусственное мясо

После снятия карантина китайцы чаще начали заказывать веганские аналоги мяса. На спрос отреагировал и рынок. Так, американская компания-производитель заменителей мяса Beyond Meat за короткое время заключила контракт с тысячами кафе Starbucks в Китае. Об этом сообщает ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Мы рассматриваем Азию как ключевой регион для стратегического долгосрочного роста", - заявил представитель Beyond Meat.

По словам экспертов, желание китайцев перейти на веганские альтернативы мясу может быть связано с одной из гипотез возникновения коронавируса нового типа. Так, ученые предположили, что переносчиком болезни могли стать дикие животные - в первую очередь, летучие мыши, которые продавали на продовольственном рынке в Ухане и которые часто становились обедом для китайцев.