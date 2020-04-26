В Армении число зараженных коронавирусом выросло до 1746 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 69 и достигло 1746.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в субботу власти республики сообщали о 1677 подтвержденных случаях.

Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.

В Армении подтверждены 1746 случаев коронавируса. Излечились 833 пациентов. Скончались 28 человек.

На лечении находится 885 пациентов, проведен 17931 тест.