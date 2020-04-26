В США приступили к снятию карантина

На США приходится наибольшее число инфицированных коронавирусом - свыше 905 тысяч человек, от COVID-19 умерли почти 52 тыс. заразившихся, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

После обнародования "дорожных карт" отмены санитарных ограничений властями штатов, первыми к снятию карантина приступили в Джорджии, Южной Каролине, Оклахоме и Аляске.

На пляжах Лос-Анджелеса, несмотря на начавшуюся жару, народа было значительно меньше, чем обычно, сообщает местная пресса, подтверждая свои слова заявлением с выражением благодарности в адрес жителей начальника полиции мегаполиса.

Глава Белого дома сообщил, что прекращает практику ежедневных брифингов поскольку, "лживые СМИ задают только враждебные вопросы, а затем отказываются сообщать правду или точные факты".

В США Нью-Йорк - город и одноименный штат - остаются главными очагами эпидемии.

Число жертв коронавируса там за минувшие сутки составило 437 человек, при этом губернатор штата отмечает, что ежедневная смертность держится примерно на одном уровне.