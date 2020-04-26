Глава МИД ФРГ выступил против поспешного открытия границ для туристов в условиях пандемии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против поспешного открытия границ для иностранных туристов на фоне эпидемии коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейская гонка за тем, кто первым позволит осуществлять туристические поездки, ведет к недопустимым рискам", - заявил министр в опубликованном в воскресенье интервью изданию Bild am Sonntag. "Мы уже наблюдали за тем, что может произойти в случае очага инфекции в популярном курорте. Это не должно повториться", - сказал Маас, имея в виду австрийский Ишгль, где заразились многие немцы и который СМИ назвали "рассадником коронавируса в Европе".

Глава МИД ФРГ призвал выработать в Европе общие критерии того, как снова обеспечить свободу передвижения, но осознавая необходимую ответственность. "Мы не можем разрушить с трудом достигнутые успехи последних недель", - предупредил Маас.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о стремлении постепенного открытия границ для туристов, в том числе из Германии и Чехии.