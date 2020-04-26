В больницах Уханя не осталось пациентов с COVID-19

Официальный представитель китайского Минздрава Ми Фэн заявил в воскресенье, что в больницах города Ухань не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией. Ми Фэн поблагодарил уханьских врачей и их коллег по всей стране за тяжелую, но успешную работу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В конце 2019 года в городе Ухань в провинции Хубэй произошла крупная вспышка заражения COVID-19. Инфекция из региона распространилась по всему миру.

Всего с начала пандемии в провинции Хубэй зарегистрировали 68 128 случаев инфицирования (50 333 - в Ухане), из них 63 604 человека выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане).