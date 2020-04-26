Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

Известный итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью, подтвердила ТАСС в воскресенье его супруга Фьямметта Кукурния, передает Day.Az.

"Да, Джульетто не стало", - сказала она.

По ее словам, у Кьезы произошел инфаркт. Вызванные на помощь медики не сумели помочь. 4 сентября журналисту, бывшему европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в России исполнилось бы 80 лет.