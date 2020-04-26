https://news.day.az/world/1228312.html Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
Известный итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью, подтвердила ТАСС в воскресенье его супруга Фьямметта Кукурния, передает Day.Az.
"Да, Джульетто не стало", - сказала она.
По ее словам, у Кьезы произошел инфаркт. Вызванные на помощь медики не сумели помочь. 4 сентября журналисту, бывшему европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в России исполнилось бы 80 лет.
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