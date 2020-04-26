В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 485

В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 485. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на "Грузию Онлайн".

В режиме карантина находится 4 928 человек, а в стационаре под наблюдением - 522 лица.

По этой же информации, 139 из 485 инфицированных уже выздоровели, 6 скончались.

Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.