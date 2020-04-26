В России количество зараженных коронавирусом превысило 80 тыс. человек

В России зарегистрировали 6361 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб. Общее число зараженных в России выросло до 80 849 человек, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

У 45,9% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. При этом за сутки врачи выписали 517 человек после лечения от COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 6767 человек.



Наибольший суточный прирост по числу зараженных по-прежнему зарегистрировали в Москве. За сутки там выявили 2971 заболевшего. Накануне оперштаб сообщал о смерти 38 пациентов с COVID-19 в столице. Общее количество зараженных в регионе составляет 42 480 человек.

Второе место по количеству заболевших занимает Подмосковье. Там зарегистрировали 9070 пациентов (плюс 576 за сутки), 71 человек умер. Среди прочих регионов с наибольшим числом заболевших также входят Санкт-Петербург (3077 зараженных, 27 умерших) и Нижегородская область (1367 заболевших, восемь жертв). В остальных субъектах федерации выявили меньше тысячи зараженных.

