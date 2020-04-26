Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 90 тысяч

Число инфицированных новым коронавирусом в Иране достигло 90 481. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

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