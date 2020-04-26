В Москве уставшие от карантина устроили шумную вечеринку на улице

Жители московского района Бутово устроили "антикоронавирусную вечеринку" во дворах спального жилмассива.

Как передает Day.Az со ссылкой на МК, в отличие от дисциплинированных итальянцев, которые в период карантина прославились на весь мир своими балконными вечеринками - люди пели хором и даже умудрялись выпивать, чокаясь бокалами, привязанными к длинным палкам, - жители московской окраины эпидемиологические правила не соблюдали.

Как следует из появившихся в Сети видео, местные в количестве, как минимум, нескольких десятков человек, вечером вывалили на улицу и принялись танцевать, выпивать и таким образом протестовать против опасной инфекции.

На кадрах, опубликованных Baza, показаны дворы многоэтажек с нескольких ракурсов. Повсюду люди, почти все снимают происходящее на телефоны и подсвечивают экранами, как фонариками. В окнах многоэтажек - во многих - мигают гирлянды. Громко звучит музыка. Двое мужчин на детской площадке не слишком стройно пытаются танцевать под "Я ухожу, ухожу красиво". Кто-то кричит: "Стоп коронавирус!"

Как следует из закадровых комментариев, многие жители позитивно восприняли "бунт" против вируса. Часть опубликованных видео была снята с улицы, из центра толпы.

Судя по всему, не все самоизолировавшиеся граждане пожелали принять участие в массовой вечеринке и проявили гражданскую сознательность - или просто устали от пьяных воплей и громкой музыки - вызвали полицию. Правоохранители ситуацию пока не комментировали. Были ли задержаны нарушители режима, неизвестно.