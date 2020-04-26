В Гонконге в третий раз за неделю не выявлено новых случаев коронавируса

Органы здравоохранения Гонконга за последние сутки не выявили в городе ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция RTHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В минувший понедельник и в пятницу заболевших тоже не оказалось. В целом на протяжении последних двух недель в мегаполисе фиксировались лишь отдельные единичные случаи заражения коронавирусом. Так, в субботу было выявлено всего двое инфицированных из числа пассажиров, вернувшихся из Великобритании. Общее число заразившихся составляет 1 037 при четырех летальных исходах.

Правительственные эксперты отмечают, что если такая тенденция продолжится, то через две недели власти пойдут на смягчение ограничительных мер. Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты школы, туристические, культурные объекты, бары, клубы, спортзалы, отменены массовые мероприятия. Однако режим всеобщего карантина и домашней самоизоляции здесь не вводился.

Этот специальный административный район КНР также уже месяц остается закрытым для въезда иностранцев.