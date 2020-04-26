https://news.day.az/world/1228361.html Россия приостанавливает экспорт зерновых
Россия приостанавливает экспорт зерновых
Вывоз зерна из России в приостанавливается до 1 июля, сообщает Минсельхоз РФ. Квота экспорта пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства - не члены Евразийского экономического союза выбрана в полном объеме, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Выпуск новых деклараций для целей экспорта ФТС прекращен.
Согласно прогнозам Минсельхоза, квота в 7 млн тонн должна была быть выбрана к середине мая или немногим раньше.
В министерстве считают, что введение квоты вкупе с товарной интервенцией сохранит определенный объем зерна на внутреннем рынке и не допустит скачка цен на основные культуры и продукты из них.
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