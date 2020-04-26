Россия приостанавливает экспорт зерновых

Вывоз зерна из России в приостанавливается до 1 июля, сообщает Минсельхоз РФ. Квота экспорта пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства - не члены Евразийского экономического союза выбрана в полном объеме, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Выпуск новых деклараций для целей экспорта ФТС прекращен.

Согласно прогнозам Минсельхоза, квота в 7 млн тонн должна была быть выбрана к середине мая или немногим раньше.

В министерстве считают, что введение квоты вкупе с товарной интервенцией сохранит определенный объем зерна на внутреннем рынке и не допустит скачка цен на основные культуры и продукты из них.