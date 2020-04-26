https://news.day.az/world/1228363.html В Кремле рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса

В Кремле рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса

В мире, 26 апреля 2020 16:29 434
В Кремле рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что снятие режима ограничений, введенных в стране из-за коронавируса, будет проходить поэтапно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

"Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это вот однозначно можно сказать", - цитирует Пескова ТАСС.

При этом, Песков не уточнил, когда может начаться снятие ограничений.

Ранее Песков сказал, что Владимир Путин может на следующей неделе выступить с новыми заявлениями, касательно коронавируса в РФ.

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