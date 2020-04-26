https://news.day.az/world/1228363.html В Кремле рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса
В Кремле рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что снятие режима ограничений, введенных в стране из-за коронавируса, будет проходить поэтапно, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.
"Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это вот однозначно можно сказать", - цитирует Пескова ТАСС.
При этом, Песков не уточнил, когда может начаться снятие ограничений.
Ранее Песков сказал, что Владимир Путин может на следующей неделе выступить с новыми заявлениями, касательно коронавируса в РФ.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре