Премьер Италии заявил о планах снова запустить промышленность 4 мая
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что нацелен на возобновление работы существенной части промышленности страны 4 мая, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить (4 мая - ИФ.) возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", - пояснил он в интервью газете La Repubblica.
При этом компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.
Кроме того, итальянские власти отдельно рассматривают стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.
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