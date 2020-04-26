Премьер Италии заявил о планах снова запустить промышленность 4 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что нацелен на возобновление работы существенной части промышленности страны 4 мая, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить (4 мая - ИФ.) возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", - пояснил он в интервью газете La Repubblica.

При этом компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.

Кроме того, итальянские власти отдельно рассматривают стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.