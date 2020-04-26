Жителей ЮАР обяжут носить маски с 1 мая для защиты от коронавируса
Жители ЮАР должны будут носить маски с 1 мая, когда карантин из-за коронавируса начнет ослабевать, передает Day.Az со ссылкой на medikforum.ru.
Президент Сирил Рамафоса объявил в четверг, что ограничения из-за коронавируса будут постепенно ослабляться с 1 мая, поскольку страна выйдет из режима карантина, введенного 27 марта для борьбы с пандемией коронавируса.
Частичное возобновление работы
25 апреля министр промышленности и торговли Эбрагим Патель заявил, что сельскому хозяйству будет разрешено возобновить деятельность полностью, рестораны могут открываться, но только с доставкой на дом, а шахты возобновят некоторые виды деятельности. В общей сложности 20% промышленных и коммерческих служащих вернутся на работу.
Однако предприятия должны будут неукоснительно соблюдать стандарты во избежание заражения коронавирусом, включая регулярные проверки на наличие симптомов COVID-19.
Среди других ограничений, снятых с 1 мая, - продажа сигарет (но не алкоголя). Людям будет разрешено заниматься спортом, но только при соблюдении строгих условий охраны здоровья, которые будут объявлены в ближайшее время.
Комендантский час с 8:00 до 5:00, сохраняется, за исключением основных работников.
ЮАР сообщила о 3953 случаях коронавируса и 75 случаев смерти по данным на 26 апреля.
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