Жителей ЮАР обяжут носить маски с 1 мая для защиты от коронавируса

Жители ЮАР должны будут носить маски с 1 мая, когда карантин из-за коронавируса начнет ослабевать, передает Day.Az со ссылкой на medikforum.ru.

"При выходе из дома обязательно использовать маску из ткани", - сказала на пресс-конференции в Претории министр Нкосазана Дламини-Зума. - "Вам нужно будет публично закрывать нос и рот", добавив, что люди могут использовать шарф или футболку, если у них нет маски.

Президент Сирил Рамафоса объявил в четверг, что ограничения из-за коронавируса будут постепенно ослабляться с 1 мая, поскольку страна выйдет из режима карантина, введенного 27 марта для борьбы с пандемией коронавируса.

Частичное возобновление работы

25 апреля министр промышленности и торговли Эбрагим Патель заявил, что сельскому хозяйству будет разрешено возобновить деятельность полностью, рестораны могут открываться, но только с доставкой на дом, а шахты возобновят некоторые виды деятельности. В общей сложности 20% промышленных и коммерческих служащих вернутся на работу.



Однако предприятия должны будут неукоснительно соблюдать стандарты во избежание заражения коронавирусом, включая регулярные проверки на наличие симптомов COVID-19.



"Если вы не являетесь основным работником или не работаете в приоритетных секторах, продолжайте оставаться дома, за исключением случаев, когда вы покупаете товары или для оказания неотложной медицинской помощи", - сказала Дламини-Зума. - "Если вы можете, пожалуйста, работайте из дома, независимо от того, в каком секторе вы находитесь".

Среди других ограничений, снятых с 1 мая, - продажа сигарет (но не алкоголя). Людям будет разрешено заниматься спортом, но только при соблюдении строгих условий охраны здоровья, которые будут объявлены в ближайшее время.



Комендантский час с 8:00 до 5:00, сохраняется, за исключением основных работников.



ЮАР сообщила о 3953 случаях коронавируса и 75 случаев смерти по данным на 26 апреля.