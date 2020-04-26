В Беларуси выздоровели и выписаны 1695 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 26 апреля выздоровели и выписаны 1695 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА, зарегистрировано 10463 человека с положительным тестом на инфекцию, что составляет 7,1% процента от протестированных.

Всего проведено 147 тыс. 525 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.