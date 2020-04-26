https://news.day.az/world/1228390.html В Испании самое низкое число смертей от коронавируса за месяц
В Испании самое низкое число смертей от коронавируса за месяц
Испания сообщила в воскресенье о самом низком уровне смертности от коронавируса за более чем месяц - за минувшие сутки умерли 288 человек, сообщает El Pais, со ссылкой на данные Минздрава Испании, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент..
Всего с начала эпидемии умерли 23 190 человек, 98 732 выздоровели.
Общее количество случаев коронавируса возросло до 207 634 по сравнению с 205 905 днем ранее. Количество людей, которые выздоровели, значительно превышает количество новых инфицированных. За сутки выписаны 3 024 человека, а вирус обнаружили у 1 729 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре