В Испании самое низкое число смертей от коронавируса за месяц

Испания сообщила в воскресенье о самом низком уровне смертности от коронавируса за более чем месяц - за минувшие сутки умерли 288 человек, сообщает El Pais, со ссылкой на данные Минздрава Испании, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент..

Всего с начала эпидемии умерли 23 190 человек, 98 732 выздоровели.

Общее количество случаев коронавируса возросло до 207 634 по сравнению с 205 905 днем ​​ранее. Количество людей, которые выздоровели, значительно превышает количество новых инфицированных. За сутки выписаны 3 024 человека, а вирус обнаружили у 1 729 человек.