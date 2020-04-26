Длинные очереди в Израиле: гражданам разрешили ходить в парикмахерские

В Израиле выстроились очереди перед салонами красоты после того, как власти еврейского государства утвердили послабления в режиме чрезвычайной ситуации. В стране разрешили открыть парикмахерские, некоторые магазины и рестораны для обслуживания навынос, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новые правила вступили в силу в ночь на 26 апреля и будут действовать до 3 мая. Далее власти оценят показатели заболеваемости и рассмотрят возможность дополнительных послаблений.

В салонах красоты в первый день начала работы от клиентов нет отбоя: израильтяне спешат подстричься и сделать маникюр. На входе в салоны у посетителей измеряют температуру и проверяют наличие масок. Мастера помимо перчаток и масок работают в прозрачных защитных щитках на все лицо.

В Тель-Авиве особенно длинными оказались очереди в барбершопы: мужчины занимают все ближайшие скамейки, соблюдая правило двухметровой дистанции между собой. При этом разрешения возобновить работу дождались не все салоны красоты: некоторые еще несколько дней назад вывесили объявления о сдаче помещений в аренду.

Контролировать выполнение предприятиями санитарных предписаний поручено муниципальным инспекторам. Сегодня начались серьезные проверки. Для израильских правоохранителей один из главных вопросов - ношение людьми на улицах масок. От предупреждений полицейские перешли к штрафам. Сообщается, что большинство израильтян понимают необходимость ношения масок и соблюдают это указание.

По данным портала Worldometers, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Израиле достигло 15 398, а общее число умерших - 199.