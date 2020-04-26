Испанские дети снова могут играть на улице. В условиях национального карантина им запрещалось выходить из дома последние шесть недель. С воскресенья не достигшие 14-летнего возраста вновь могут прогуляться, но не более часа и только в сопровождении взрослого, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

За последние сутки жертвами коронавируса в стране стали 288 человек.

Фернандо Симон, координатор по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения: "Умерли менее трехсот заразившихся. Мы не видели таких цифр уже очень давно. Конечно, радоваться подобной статистике сложно. Но эти цифры позволяют смотреть на развитие эпидемии с некоторым оптимизмом".

С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Если снижение числа случаев заражения продолжится, правительство обещает приступить к смягчению ограничительных мер со 2 мая - разрешить гражданам гулять и заниматься спортом на улице.

К настоящему моменту от коронавируса в стране умерли почти 23 тысячи человек.