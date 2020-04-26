Британия заказала 50 млн устройств для анализов на антитела к новому коронавирусу

Правительство Великобритании разместило заказ на изготовление 50 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу. Как сообщила в воскресенье газета Daily Mail, британские эксперты возлагают большие надежды на устройства, разработанные в Оксфордском университете и подходящие для использования в домашних условиях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, по капле, взятой из пальца, крови новый тест может за 20 минут показать наличие антител. Прототип устройства отображает результат анализа в небольшом окошке в виде одной или двух полосок наподобие тестов для определения беременности. Участники британского консорциума по разработке методов быстрого тестирования (Rapid Testing Consortium) считают, что к июню смогут наладить производство 1 млн таких устройств в неделю, а к концу года выпустить 50 млн. Их цена должна составить около £10 (примерно $12,5) за штуку.

Предполагается, что люди, у которых анализ покажет наличие антител, смогут сфотографировать результат и отправить властям для занесения информации в специальную базу. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает внимание на нехватку научных данных, которые подтверждали бы то, что люди, перенесшие COVID-19 и выработавшие антитела к вирусу, обладают иммунитетом. По этой причине ВОЗ пока не рекомендует введение правительствами отдельных стран "иммунных паспортов" или сертификатов о невосприимчивости к вирусу, так как это может ускорить распространение инфекции.