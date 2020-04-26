Сербия запретила гражданам выходить из дома на майские праздники

Власти Сербии из-за коронавируса запретили гражданам выходить из дома с 30 апреля до 4 мая, то есть на майские праздники,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет пресс-служба правительства страны.

В то же время людям старше 65 лет будет можно выходить на непродолжительные прогулки 18:00 до 01:00 не дальше 600 метров от дома.

Ранее Сербия объявляла аналогичный запрет на 84 часа на Пасху.

В Сербии коронавирусом заразились восемь тысяч, скончались 156 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.