https://news.day.az/world/1228414.html В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19
В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19
Власти Великобритании за сутки зафиксировали 413 случаев смерти пациентов с коронавирусом COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают в воскресенье в национальной службе здравоохранения.
Это - самый низкий показатель с конца марта.
Общее число умерших в стране, таким образом, превысило 20,7 тыс.
Коронавирусом заразились свыше 152,8 тыс. жителей Великобритании, причем 4463 из них заболели за минувшие сутки.
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